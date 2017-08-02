«Банда GTA» спровоцировала остановку лифта в Мособлсуде ради нападения на конвой

Члены «банды GTA», устроившие стрельбу в здании Мособлсуда, спровоцировали остановку лифта, чтобы напасть на конвоиров. Об этом в среду, 2 августа, начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Между вторым и третьим этажами подсудимые путем раскачивания остановили лифтовую кабину, напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. Дежурными электромеханиками лифт был поднят на третий этаж. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу», — сказала Петрова.

Ранее 2 августа директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании в Мособлсуде арестованных по делу «банды GTA» были допущены грубейшие нарушения.

Материалы по теме Потрачено Как «банда GTA» вышла из игры

1 августа стало известно, что подмосковные полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Московском областном суде, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Пятеро арестованных по делу «банды GTA» попытались сбежать из-под стражи и напали на конвой в лифте. Они отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое злоумышленников были убиты, двое ранены. По некоторым данным, позже один из них скончался в больнице.