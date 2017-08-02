Четвертый участник перестрелки в Мособлсуде из «банды GTA» умер в больнице

Четвертый участник «банды GTA», устроившей перестрелку в Мособлсуде, скончался в больнице. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Пятый участник банды, напавшей на конвой, находится в тяжелом состоянии», — отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что силовики, отразившие нападение членов «банды GTA» 1 августа, обеспечивали безопасность на другом процессе — по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах бывшего главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского.

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1 августа в сети появилось видео с места перестрелки в Московском областном суде. На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции. «Ты живой, нет?» — спрашивают мужчину очевидцы. Они также интересуются состоянием обвиняемых.

Пятеро арестованных по делу «банды GTA» попытались сбежать из-под стражи и напали на конвой в лифте. Они отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое злоумышленников были убиты, двое ранены. При этом пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.