Появилась аудиозапись стрельбы в здании Мособлсуда

На YouTube-канале газеты «Московский комсомолец» появилась аудиозапись, которая велась на одном из заседаний Мособлсуда, когда в здании началась стрельба.

Оригинальная запись («Лента.ру» ее немного сократила) длится почти пять минут, звуки стрельбы на ней слышны на 1 минуте 48 секунде. После этого заседание не прерывалось, судья его закрыл через какое-то время.

Ранее во вторник, 1 августа, в лифте в здании суда пятеро арестованных по делу «банды GTA» напали на сопровождавших их конвоиров и завладели их табельным оружием. При попытке скрыться трое преступников были убиты, двое ранены. Сотрудник Росгвардии и двое полицейских пострадали.

Сообщалось, что после стрельбы всех находившихся в здании людей эвакуировали. «Среди посетителей и сотрудников пострадавших нет», — сказала пресс-секретарь суда.