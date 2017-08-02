Отбившие нападение «банды GTA» силовики охраняли суд по делу бывшего главы Миасса

Силовики, отразившие нападение членов «банды GTA» в Мособлсуде 1 августа, обеспечивали безопасность на другом процессе. Об этом в среду, 2 августа, пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила РИА Новости.

По словам Осиповой, сотрудники полиции и Росгвардии присутствовали на заседании по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах бывшего главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского.

«[Силовики], которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении Ардабьевского и еще восьми предполагаемых членов его банды. К этому моменту слушания по делу как раз закончились», — сказала пресс-секретарь Мособлсуда.

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По словам Осиповой, дело «банды GTA» рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти их в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

Пресс-секретарь пояснила, что в лифте подсудимые совершили нападение на конвойных — двоих сотрудников полиции, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже, где как раз завершились слушания по делу Ардабьевского.

«Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение. В результате перестрелки был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы три нападавших: Мамадчонов, Мирзошарипов и Субханов, а двое были ранены и обезврежены — Хасанов и Гулямов», — добавила Осипова.

Дело бывшего главы Миасса рассматривает суд присяжных. Его фигурантам вменяется несколько десятков эпизодов по целому ряду статей УК РФ: статье 105 («Убийство»), статье 209 («Бандитизм»), статье 222 «Незаконный оборот оружия» и другим.

По версии следствия, Ардабьевский связан с бандой «турбазовские», которая была создана в конце 1990-х годов, после того как был убит прежний лидер криминального мира Миасса Олег Георгиц. Сергей Чащин, состоявший в банде Георгица, сумел сохранить налаженные им связи с одной из крупнейших в России «курганской» ОПГ. «Турбазовские» занимались в основном заказными убийствами (в том числе за пределами Миасса). Чащина и его ближайшего подручного Ралифа Фаизова задержали в 2012 году, после того как лидеры «курганской» ОПГ получили длительные сроки лишения свободы.