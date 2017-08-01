Раскрыты имена убитых в Мособлсуде членов «банды GTA»

Стали известны имена участников «банды GTA», напавших на конвоиров в Мособлсуде во вторник, 1 августа. Об этом пресс-секретарь суда Наталья Осипова сообщила агентству «Интерфакс».

По ее словам, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов были убиты, Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов — ранены. Еще четверо подсудимых — Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров — находились в зале заседаний и не участвовали в нападении.

Нападение на конвой произошло в лифте в здании суда. Пятеро арестованных по делу «банды GTA» отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое преступников были убиты, двое ранены. При этом пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Всех находившихся в здании эвакуировали. Посетители и сотрудники суда не пострадали.