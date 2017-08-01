Подмосковная полиция начала проверку после перестрелки в Мособлсуде

Подмосковные полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Московском областном суде, в результате которого пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских. Об этом во вторник, 1 августа, руководитель управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС.

«По факту случившегося руководством ГУ МВД России по Московской области назначено проведение служебной проверки», — сказала она.

Ранее РИА Новости со ссылкой на корреспондента «России 24» сообщили о том, что обвиняемые по делу «банды GTA», устроившие попытку побега с оружием из здания Мособлсуда, в течение 15 минут избивали женщину-конвоира.

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Согласно данным Следственного комитета, второй находившийся в лифте конвоир успел вызвать подкрепление. На его сообщение откликнулись сотрудники Росгвардии, которые прибыли к двери лифта на третий этаж.

В результате завязавшейся перестрелки были убиты трое фигурантов дела «банды GTA», еще двое получили тяжелые огнестрельные ранения и попали в больницу. Также ранен один сотрудник Росгвардии, пострадавшим конвоирам оказывается медицинская помощь.

По факту попытки побега, хищения оружия и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело. Помимо этого, подмосковная прокуратура начала проверку соблюдения действующего законодательства при конвоировании подсудимых.