Глава Росгвардии нашел грубейшие нарушения конвоя «банды GTA» в Мособлсуде

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил на брифинге, что при конвоировании в Мособлсуде арестованных по делу «банды GTA» были допущены грубейшие нарушения. Об этом в среду, 2 августа, сообщает РИА Новости.

«Единственное здесь — грубейшие нарушения всех инструкций, которые должны действовать при конвоировании осужденных. Здесь они были нарушены от "А" до "Я"», — сказал Золотов.

1 августа стало известно, что подмосковные полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Московском областном суде, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

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После инцидента в сети появилось видео с места перестрелки в Московском областном суде. На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции. «Ты живой, нет?» — спрашивают мужчину очевидцы. Они также интересуются состоянием обвиняемых.

Пятеро арестованных по делу «банды GTA» попытались сбежать из-под стражи и напали на конвой в лифте. Они отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое злоумышленников были убиты, двое ранены. Позже один из них скончался в больнице.