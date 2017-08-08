Действия «банды GTA» в Мособлсуде назвали акцией смертников

Следствие рассматривает устроенную членами «банды GTA» перестрелку в Мособлсуде как целенаправленную акцию, а не как попытку побега. Об этом со ссылкой на собственные источники во вторник, 8 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

«Подсудимые, напавшие на конвой, изначально знали, что идут на смерть. Все, чего они хотели, — избежать пожизненного срока», — говорится в сообщении.

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4 августа стало известно, что госпитализированные после перестрелки в Мособлсуде члены «банды GTA» будут допрошены следователями, как только их состояние стабилизируется.

Слушания по делу «банды GTA» проходили 1 августа в Мособлсуде. После окончания заседания конвоиры отвели часть подсудимых (пять человек) в лифт, чтобы отправить в подвальное помещение. Бандиты напали на силовиков, отобрали табельное оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться три злоумышленника были убиты, два получили ранения.

Один сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что при сопровождении арестованных были допущены грубые нарушения.