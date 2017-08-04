Источник рассказал о состоянии госпитализированных членов «банды GTA»

Госпитализированные после перестрелки в Мособлсуде члены «банды GTA» будут допрошены следователями, как только их состояние стабилизируется. Об этом в пятницу, 4 августа, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

В больнице сейчас находятся два человека — Хазратхон Додохонов и Фазлитдин Хасанов. Первый, по информации источника в медицинских кругах, переведен из реанимации в палату хирургического отделения и находится под охраной. Состояние второго характеризуется как крайне тяжелое.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области агентству сообщили, что сотрудники полиции, получившие ранения во время нападения, находятся в стабильном состоянии, у них отмечается положительная динамика.

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1 августа в Мособлсуде проходили слушания по делу «банды GTA». После окончания заседания конвоиры отвели часть подсудимых (пять человек) в лифт, чтобы отправить в подвальное помещение. Бандиты напали на силовиков, отобрали табельное оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться три злоумышленника были убиты, два получили ранения. Один сотрудник Росгвардии и двое полицейских получили ранения. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что при сопровождении арестованных были допущены грубые нарушения.