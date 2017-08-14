Член «банды GTA» умер от полученных в перестрелке в Мособлсуде ранений

В специальном отделении для арестованных лиц московской городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева (бывшая ГКБ №20) скончался 37-летний Фазлитдин Хасанов — участник «банды GTA», получивший ранения во время перестрелки в здании Мособлсуда. Об этом «Ленте.ру» сообщили источники в правоохранительных органах и в медицинских кругах столицы.

Собеседники уточнили, что Хасанов умер в выходные, но из-за особого режима отделения известно об этом стало только сегодня.

В Следственном комитете России пока не комментируют сообщения о смерти обвиняемого.

1 августа в Мособлсуде проходили слушания по делу «банды GTA». После окончания заседания конвоиры отвели часть подсудимых (пять человек из девяти) в лифт, чтобы отправить в подвальное помещение. В этот момент бандиты напали на силовиков, отобрали у них оружие и попытались прорваться на свободу. При попытке скрыться три злоумышленника были убиты, два, в том числе Хасанов, получили ранения.

Следствие расценивает произошедшее именно как самоубийственную акцию, а не как попытку побега.

Хасанов — активный участник банды, исполнявший функции разведчика. По версии следствия, он был организатором побега.

«Банда GTA» — организованная преступная группа террористов, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В нее было вовлечено не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. С 2012 по 2014 год банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 граждан и покушением на убийство двух человек. Свое название она получила из-за схожести действий ее участников и персонажей серии компьютерных игр Grand Theft Auto.