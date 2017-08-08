МВД нашло и наказало виновных после перестрелки в Мособлсуде

В связи с перестрелкой в Мособлсуде 1 августа, в результате которой были убиты трое членов «банды GTA», понесли наказание несколько сотрудников подмосковного главка МВД. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, передает ТАСС.

Так, уволен со службы командир отдельной роты охраны и конвоирования, а также заместитель командира взвода.

«Кроме того, дисциплинарные взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии — наложены на заместителя командира взвода, двух заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области, его заместителя и начальника отдела указанного подразделения», — цитирует Волк РИА Новости.