Появилось видео ликвидации членов «банды GTA» в Мособлсуде

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлена ликвидация членов «банды GTA» в Мособлсуде, где 1 августа произошла перестрелка.

На кадрах видно, как преступники покидают кабину лифта и врываются в зал заседаний, где сталкиваются с полицейскими. Сотрудники правоохранительных органов успевают занять позиции и застрелить троих нападавших.

Ранее 2 августа стало известно, что члены банды GTA, устроившие стрельбу в здании Мособлсуда, спровоцировали остановку лифта, чтобы напасть на конвоиров. Дежурные электромеханики подняли лифт на третий этаж, после чего началась стрельба.

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В тот же день директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что при конвоировании в Мособлсуде арестованных по делу «банды GTA» были допущены грубейшие нарушения.

1 августа стало известно, что подмосковные полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Московском областном суде, в результате которой пострадали сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

Пятеро арестованных по делу «банды GTA» попытались сбежать из-под стражи и напали на конвой в лифте. Они отобрали у сопровождающих оружие и открыли стрельбу. При попытке скрыться трое злоумышленников были убиты, двое ранены. По некоторым данным, позже один из них скончался в больнице.