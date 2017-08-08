Вступившие в перестрелку с «бандой GTA» бойцы ОМОН получили награды

Бойцы сергиево-посадского ОМОН «Пересвет», вступившие в перестрелку с членами «банды GTA» в Мособлсуде и обезвредившие преступников, получили ведомственные награды. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе войск Национальной гвардии (Росгвардии).

На торжественном построении медали «За проявленную доблесть» II степени и личные благодарности от директора Росгвардии Виктора Золотова вручил его первый заместитель генерал-полковник Сергей Меликов. Он отметил, что в ближайшее время бойцы будут представлены и к государственным наградам.

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«Хочу подчеркнуть, что самым главным достижением было то, что не пострадали люди. Попытка побега преступников могла завершиться расправой над всеми находящимися в здании или захватом их в заложники. Это могло привести к неоправданным человеческим жертвам как среди сотрудников, так среди гражданского населения», — заявил Меликов.

Инцидент в Мособлсуде произошел 1 августа после слушаний по делу «банды GTA». Пятерых из девяти подсудимых перевозили на лифте, они раскачали его, остановили и напали на конвоиров. Завладев оружием, преступники попытались уйти, однако были встречены огнем сотрудников ОМОН и подмосковного ГУВД. По одной из версий, бежать они не собирались, а устроили целенаправленную акцию как смертники.

Трое подсудимых были убиты, двое госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями.