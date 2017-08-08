Мособлсуд перенес рассмотрение дела «банды GTA»

Мособлсуд отложил рассмотрение уголовного дела «банды GTA» до 22 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Наталия Валикова пояснила, что суд не получил свидетельство о смерти фигурантов дела, а также о нахождении в медучреждениях двух членов банды.

«В отсутствии двух обвиняемых, которые, по информации Следственного комитета, находятся в больницах, куда поступили 1 августа с огнестрельными ранениями, принимать решение по делу невозможно, поэтому я откладываю заседание», — сказала она. Судья также попросила четырех подсудимых подготовиться к даче показаний.

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Ранее стало известно, что в связи с перестрелкой в Мособлсуде, в результате которой были убиты трое членов «банды GTA», понесли наказание несколько сотрудников подмосковного главка МВД.

1 августа в здании Московского областного суда произошла перестрелка с участием силовиков и пяти членов «банды GTA», которые, напав на конвоиров в лифте и отобрав у них оружие, предприняли попытку побега. Трое из подсудимых были убиты, двое госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями. Известно, что в лифте обвиняемых сопровождали только двое сотрудников конвоя, в том числе женщина. Ранения в результате инцидента получили трое силовиков.