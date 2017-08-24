Устроивший резню на заводе ГАЗ нижегородец арестован

Суд в Нижнем Новгороде арестовал главного фигуранта дела о резне на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, передает в четверг, 24 августа, РИА Новости.

«Автозаводским районным судом города Нижний Новгород ходатайство следователя было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 октября», — говорится в пресс-релизе. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Утром 23 августа сотрудник завода ГАЗ нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой — лаборантке предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления. Также он ранил еще двух человек, пытавшихся его обезоружить. Позднее во время задержания он был ранен сотрудниками полиции при попытке оказать сопротивление.

Как сообщили в Следственном комитете, конфликт на предприятии произошел на почве ревности. При этом, по некоторым данным, его причиной мог стать тот факт, что мужчине сообщили об увольнении.