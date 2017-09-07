Обезглавленное тело женщины нашли в нижегородской квартире

В Нижнем Новгороде следователи обнаружили в одной из квартир дома на улице Бориса Панина обезглавленное тело женщины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в четверг, 7 сентября.

«По предварительным данным, тело погибшей находится в квартире около одного месяца», — говорится в тексте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Голову 41-летней потерпевшей на месте происшествия обнаружить не удалось.

Силовики проникли в квартиру погибшей 7 сентября после поступления жалоб от жителей дома на неприятный запах в подъезде.

По данным РЕН ТВ, погибшая — Марина Федорина. Следователи сообщили телеканалу, что в момент их проникновения в квартире царил порядок. Это говорит об отсутствии признаков борьбы потерпевшей с убийцей или ограбления.

В июне сообщалось о задержании 28-летней женщины по подозрению в убийстве ее 83-летнего сожителя в частном подмосковном доме. Как предполагают следователи, в ходе пьяной ссоры она нанесла мужчине несколько ударов по лицу, шее и рукам кухонным ножом и топором для разделки мяса. От полученных травм потерпевший скончался, а подозреваемая, чтобы замести следы, обезглавила убитого и перенесла его тело в загон для свиней.