Полиция подтвердила обнаружение обезглавленного тела шведской журналистки

Датская полиция объявила, что найденное женское тело принадлежит пропавшей шведской журналистке Ким Уолл. Об этом в среду, 23 августа, сообщает Reuters.

Процедура опознания затруднялась тем, что у трупа, выброшенного на датский берег, отсутствовали голова, руки и ноги. Помог лишь анализ ДНК: по его результатам удалось установить, что останки принадлежат Уолл.

Тело было обнаружено случайно: его заметил проезжавший по дороге вдоль берега велосипедист.

История попала в поле зрения СМИ 11 августа. За день до этого шведка поднялась на борт построенной датским изобретателем Петером Мадсеном подлодки «Наутилус» в Копенгагене, но домой так и не вернулась. Субмарина на следующий день была найдена затонувшей возле города Кёге. Изобретатель был спасен, но Уолл с ним не обнаружили.

Мадсен рассказал, что у судна возникли проблемы с системой погружения и всплытия, и заявил, что высадил пассажирку еще вечером в Копенгагене, через три часа после начала прогулки, однако никто ее не видел. 12 августа изобретателя арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве на срок до 5 сентября. Сам он не признал вину и выразил готовность оказать следствию всю возможную помощь. При этом в поднятой на поверхность подлодке тела не обнаружили.

Позже, на заседании суда 21 августа, Мадсен признал факт смерти журналистки, пояснив, что Уолл погибла в результате несчастного случая, произошедшего во время прогулки на его подлодке. Он добавил, что «похоронил ее в море» в заливе Кёге. Что именно произошло на субмарине, не сообщается.

Мадсен — сооснователь некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями.