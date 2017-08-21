Датский изобретатель признал гибель шведской журналистки на подлодке

Датский изобретатель Петер Мадсен сказал, что шведская журналистка Ким Валль погибла в результате несчастного случая, произошедшего во время прогулки на его подлодке. Такое заявление он сделал в понедельник, 21 августа, в суде в Копенгагене, сообщает The Copenhagen Post.

Как пишет издание, Мадсен признался, что после того, как Валль умерла, он «похоронил ее» в заливе Кёге. Каких-либо других подробностей не приводятся. Тело 30-летней женщины пока не найдено.

Вечером 10 августа в датской столице Валль поднялась на борт подлодки «Наутилус». Когда она не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины. Ее обнаружили на следующий день затонувшей у города Кёге. 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, ночью у него возникли технические трудности, которые не удалось полностью устранить, и к утру «Наутилус» затонул из-за неполадок в системе погружения и всплытия.

Изначально изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег три часа спустя после начала прогулки на подлодке. Датская полиция, в свою очередь, указывала на наличие признаков того, что Мадсен специально затопил аппарат.

Сейчас он находится под арестом, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Причем это было сделано до того, как субмарину подняли и обследовали. Тела женщины там не нашли. В полиции пояснили, что в показаниях мужчины были нестыковки.

«Наутилус» — 17-метровая субмарина весом 40 тонн, одна из трех построенных Мадсеном. В ней могли находиться до восьми человек. Создание подлодки, способной погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в 200 тысяч долларов.

