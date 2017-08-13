В затонувшей подлодке датского изобретателя не нашли тела пропавшей журналистки

Тело 30-летней шведской журналистки Ким Уолл не обнаружено в затонувшей подлодке датского изобретателя Петера Мадсена. Об этом в воскресенье, 13 августа, заявила полиция Копенгагена, сообщает Associated Press.

В субботу субмарина «Наутилус» была поднята со дна и отбуксирована в порт для проведения следственных действий.

Сотрудники правоохранительных органов продолжат искать Уолл в водах гавани датской столицы, в том районе, где Мадсен, по его словам, высадил на берег журналистку.

Изобретатель сейчас находится под арестом, ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве (несмотря на то, что тело не нашли).

Известно, что в четверг вечером женщина поднялась на борт «Наутилуса» в датской столице. Когда она не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины. Подлодку нашли в пятницу затонувшей у города Кёге. Причем 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, ночью у него возникли технические трудности, которые не удалось полностью устранить, и к утру субмарина затонула из-за неполадок в системе погружения и всплытия.

Мужчина свою вину в убийстве журналистки не признает. Он утверждает, что высадил женщину в Копенгагене три часа спустя после начала прогулки на подлодке. Как в свою очередь указывает датская полиция, есть признаки того, что изобретатель специально затопил аппарат.

«Наутилус» — 17-метровая субмарина, одна из трех построенных Мадсеном. В подлодке, вес которой 40 тонн, может находиться до восьми человек. Создание подлодки, способной погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в 200 тысяч долларов.

Мадсен — сооснователь некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями.