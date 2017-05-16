В Мексике застрелили писавшего о наркомафии журналиста

В мексиканском городе Кулиакан был убит известный в стране писатель и журналист Хавьер Вальдес. Его машину обстреляли на улице, сообщает BBC News.

50-летний журналист прославился благодаря статьям и книгам о деятельности наркокартелей, в частности речь идет о «Синалоа». Недавно он издал книгу «Наркожурналистика», где рассказал о нелегкой судьбе сотрудников СМИ, которые не желают молчать, несмотря на угрозы наркомафии.

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«Быть журналистом значит всегда находиться в черном списке (...) Даже если на тебе бронежилет и с тобой телохранители, банды сами решат, в какой день они тебя убьют», — сказал он на презентации в прошлом году.

Как отмечает Telesur, 50-летний Вальдес — это шестой журналист, убитый в Мексике с начала текущего года. В прошлом году жертвами стали 11 сотрудников СМИ, в отношении еще 400 были совершены нападения.

«Синалоа» — один из крупнейших наркокартелей страны. Считается, что именно он поставляет около четверти всех наркотиков из Мексики в США.