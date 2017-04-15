Телохранителя сына наркобарона Коротышки застрелили в стычке с морпехами

Телохранитель сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (прозвище Коротышка), известный в Мексике бандит застрелен в стычке возглавляемой им банды с отрядом морской пехоты. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство военно-морского флота страны.

По информации ведомства, инцидент произошел в штате Синалоа: «Министерство ВМФ Мексики сообщает общественности, что его бойцы отразили нападение в окрестностях муниципии Бадирагуато, в Синалоа, в результате чего погиб обвиняемый по имени Франсиско Хавьер N». Также сообщается, что личность убитого подтверждена.

Бадирагуато — родина Коротышки. Он продолжительное время стоял во главе картеля «Синалоа».

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В США его обвиняют в совершении тяжких преступлений, таких как умышленные убийства, торговля оружием и наркотиками, отмывание денег. В конце октября 2016 года мексиканский суд отклонил пять протестов защиты Коротышки против его выдачи в Соединенные Штаты. Американские власти заверили внешнеполитическое ведомство Мексики в том, что в случае экстрадиции обвиняемого не приговорят к смертной казни, и 29 января он был направлен из Мексики в США

Несколько лет назад американский Минфин заблокировал все активы сыновей Гусмана Ивана и Овидио и запретил гражданам и компаниям США вести с ними коммерческую деятельность. Детей наркобарона подозревают в причастности к незаконным поставкам наркотиков в Соединенные Штаты.