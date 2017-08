В Дании изобретателя и владельца подлодки обвинили в убийстве журналистки

В Дании изобретателю Петеру Мадсену (Peter Madsen) предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает The Copenhagen Post.

Предполагаемая жертва — шведская журналистка Ким Уолл (Kim Wall) — фрилансер, сотрудничала с The New York Times и The Guardian). В четверг вечером в датской столице она поднялась на борт подлодки «Наутилус», принадлежавшей Мадсену. Когда женщина не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины.

Подлодку нашли в пятницу затонувшей у города Кёге. Причем 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, которые приводит ТАСС, ночью у него возникли технические трудности, которые так и не удалось полностью устранить, а к утру субмарина затонула из-за неполадок в системе погружения и всплытия.

Мужчина свою вину в убийстве журналистки не признает. Он утверждает, что высадил женщину в Копенгагене три часа спустя после начала прогулки на подлодке.

Аппарат до сих пор не исследовали: водолазы не могут попасть внутрь. Предполагается, что это будет сделано после того, как подлодку доставят в порт.

По данным Reuters, «Наутилус» — 17-метровая субмарина, одна из трех построенных Мадсеном. В подлодке, вес которой 40 тонн, может находиться до восьми человек, а управлять ей может всего один. Она была спущена на воду в 2008 году. Создание субмарины, способной погружаться на стометровую глубину, обошлось примерно в 200 тысяч долларов.

Мадсен — сооснователь некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями.