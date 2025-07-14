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15:27, 14 июля 2025Культура

Стало известно о доходах Галустяна от собственной кинокомпании

Галустян заработал на своей кинокомпании 286 миллионов рублей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Комик и актер Михаил Галустян заработал на своей кинокомпании 286 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

В 2013 году Галустян совместно с предпринимателем Арменом Ананикяном стал основателем кинокомпании «Фреш фильм». За годы ее существования в прокат вышли такие картины студии, как «Баба Яга спасает мир», «Артек. Большое путешествие», «Папы» и другие.

За прошлый год киностудия принесла руководству 286,9 миллиона рублей доходов, из них чистая прибыль оказалась равна 20,7 миллиона рублей. При этом компания не числится должником Федеральной налоговой службы, а также ни разу не была участником судебного дела.

Ранее Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал. Налоговая закрыла бизнес комика, так как за 10 лет его существования не был выпущен ни один номер.

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