Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал

Налоговая закрыла журнал Галустяна, не выпустившего ни одной газеты за 10 лет

Налоговая закрыла газетный бизнес российского актера, юмориста и шоумена Михаила Галустяна — за десять лет его существования ни одного журнала так и не было выпущено. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что в 2015 году комик совместно с журналистом Романом Емельяновым зарегистрировал компанию «Восьмой дом» и планировал выпускать периодику. «Судя по названию, или астрологическую, или архитектурную», — написал источник.

Однако Галустян и его партнер забросили компанию, и в итоге ее ликвидировала налоговая. Таким образом, юморист окончательно отказался от идеи выпускать свой журнал.

Ранее Галустян похвастался фигурой в соцсетях и был высмеян подписчиками. Он запечатлел себя в зеркале в полный рост в черном спортивном костюме. Пользователи сравнили его с Ларой Крофт, а один из юзеров прокомментировал: «Вот это Гадя допрыгалась».