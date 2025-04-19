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10:43, 19 апреля 2025Культура

Галустян отказался от идеи выпускать астрологический журнал

Налоговая закрыла журнал Галустяна, не выпустившего ни одной газеты за 10 лет
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Налоговая закрыла газетный бизнес российского актера, юмориста и шоумена Михаила Галустяна — за десять лет его существования ни одного журнала так и не было выпущено. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что в 2015 году комик совместно с журналистом Романом Емельяновым зарегистрировал компанию «Восьмой дом» и планировал выпускать периодику. «Судя по названию, или астрологическую, или архитектурную», — написал источник.

Однако Галустян и его партнер забросили компанию, и в итоге ее ликвидировала налоговая. Таким образом, юморист окончательно отказался от идеи выпускать свой журнал.

Ранее Галустян похвастался фигурой в соцсетях и был высмеян подписчиками. Он запечатлел себя в зеркале в полный рост в черном спортивном костюме. Пользователи сравнили его с Ларой Крофт, а один из юзеров прокомментировал: «Вот это Гадя допрыгалась».

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