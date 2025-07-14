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15:30, 14 июля 2025Экономика

В Госдуме одобрили новые пошлины для автовладельцев

Комитет Госдумы одобрил рост пошлин для автовладельцев за выдачу документов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительственный законопроект о росте государственных пошлин для автовладельцев прошел профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. На рассмотрение депутатов его планируется вынести во вторник, 15 июля, передает РИА Новости.

Одобренный документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи, за внесение изменений в уже выданный паспорт — с 350 рублей до 525 рублей, а за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — в три раза, до 1,5 тысячи рублей на бумаге и до 4,5 тысячи на пластике.

Выдача национального водительского удостоверения должна стать дороже в два раза — до 4 тысяч рублей на пластиковой основе и до 6 тысяч нового поколения.

Международное водительское удостоверение подорожает с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей, автомобильные номера — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а государственные регистрационные знаки на мотоциклы и прицепы — с 1,5 тысячи до 2,25 тысячи рублей. Пошлина за транзитные номерные знаки на металлической основе повышается с 1,6 тысячи рублей до 2,4 тысячи, на бумажной основе — с 200 рублей до 300 рублей.

В три раза, до 4,5 тысячи рублей поднимут пошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и на столько же, до 3 тысяч рублей, — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства.

Законопроект разработало Министерство финансов, после чего его одобрили другие ведомства. До этого Минфин на фоне существенного падения нефтегазовых доходов пересмотрел план по сбору штрафов с водителей, увеличив его в восемь раз.

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