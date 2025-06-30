Стоимость получения водительских прав в России удвоится

«Известия»: Стоимость получения водительских прав с осени вырастет в два раза

С сентября текущего года российские власти собираются резко повысить ряд транспортных пошлин, решение уже согласовано профильными ведомствами. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект Министерства финансов сообщают «Известия».

В частности, стоимость получения водительских прав старого образца вырастет с 1,6 тысячи рублей до четырех тысяч, а нового — с 3,2 тысячи до шести тысяч.

Выдача международных прав вырастет в цене с 1,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей. Получение паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в полтора раза дороже — 1,2 тысячи рублей, а внести изменение в документ будет стоить 525 рублей, а не 350, как сейчас.

Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе подорожает в три раза — с 500 до 1,5 тысячи рублей на бумажном носителей и с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей на пластиковом.

