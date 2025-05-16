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09:55, 16 мая 2025Экономика

С российских водителей решили собрать в восемь раз больше штрафов

Минфин увеличил план по штрафам за нарушение ПДД с 6,4 до 52,8 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В проекте изменений в бюджет на текущий год, который 12 мая внес Минфин, содержится резкое увеличение плана по сбору штрафов с водителей, нарушивших правила дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Ведомости».

Вместо предполагавшихся осенью 6,4 миллиарда рублей ведомство решило получить 52,8 миллиарда, то есть сумма выросла более чем в восемь раз. Добиться такого роста в правительстве рассчитывают благодаря увеличению размера штрафов, что произошло в январе. Кроме того, теперь 25 процентов платежей идет в федеральный бюджет.

Например, штрафы за превышение скорости поднялись в полтора раза — с 500-5000 рублей до 750-7500 рублей, а скидка при быстрой оплате сократилась в два раза — с 50 процентов до 25 процентов.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов назвал рост доходов от штрафов незначительным, если рассматривать его в контексте величины всего бюджета.

Однако управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев заметил, что успешное выполнение плана может привести к тому, что эксперимент сочтут успешным. В результате в недалекой перспективе речь пойдет о новых повышениях суммы штрафов и других обязательных платежей.

Ранее Минцифры предложило направить 30 миллиардов рублей из собранных со штрафов за нарушение ПДД средств на поддержку «Почты России». Инициатива ведомства предполагает, что до 2030 года убыточный оператор сможет рассчитывать на 5 миллиардов рублей.

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