«Почту России» захотели поддержать за счет водителей

Минцифры предложило выделить «Почте России» дополнительные 30 миллиардов рублей. Финансировать убыточного оператора намерены за счет повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и сокращения скидки по их оплате, заявил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев, его слова приводит РИА Новости.
По словам представителя ведомства, почтовому оператору могут увеличить финансирование на 5 миллиардов рублей в год вплоть до 2030 года. Такую поддержку захотели оказать для модернизации сельских отделений.
«В этом году план, с учетом доведенного финансирования, составляет 105 отделений почтовой связи. В настоящее время мы прорабатываем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме примерно 30 миллиардов рублей до 2030 года — это из расчета порядка 5 миллиардов рублей в год для реализации программы до 2030 года», — рассказал он во время круглого стола в Совете Федерации.
Финансировать модернизацию отделений почты планируют за счет водителей, которые нарушают ПДД. Также, по словам Переверзева, в этих вопросах рассчитывают на софинансирование со стороны регионов.
В 2024 году «Почта России» получила чистый убыток в размере 20,6 миллиарда рублей. Глава компании Михаил Волков назвал главными вызовами на текущий год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов.
В Минцифры предложили спасать почтового оператора за счет продажи в отделениях лекарств, не требующих рецепта и особых условий хранения. Однако в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) предупредили, что такая инициатива опасна для россиян и нарушает правила конкуренции на рынке.