«Почту России» захотели поддержать за счет водителей

«Почту России» захотели финансировать за счет повышения штрафов за нарушение ПДД

Минцифры предложило выделить «Почте России» дополнительные 30 миллиардов рублей. Финансировать убыточного оператора намерены за счет повышения штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и сокращения скидки по их оплате, заявил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры Антон Привезенцев, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, почтовому оператору могут увеличить финансирование на 5 миллиардов рублей в год вплоть до 2030 года. Такую поддержку захотели оказать для модернизации сельских отделений.

«В этом году план, с учетом доведенного финансирования, составляет 105 отделений почтовой связи. В настоящее время мы прорабатываем возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объеме примерно 30 миллиардов рублей до 2030 года — это из расчета порядка 5 миллиардов рублей в год для реализации программы до 2030 года», — рассказал он во время круглого стола в Совете Федерации.

Финансировать модернизацию отделений почты планируют за счет водителей, которые нарушают ПДД. Также, по словам Переверзева, в этих вопросах рассчитывают на софинансирование со стороны регионов.

В 2024 году «Почта России» получила чистый убыток в размере 20,6 миллиарда рублей. Глава компании Михаил Волков назвал главными вызовами на текущий год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов.

В Минцифры предложили спасать почтового оператора за счет продажи в отделениях лекарств, не требующих рецепта и особых условий хранения. Однако в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) предупредили, что такая инициатива опасна для россиян и нарушает правила конкуренции на рынке.