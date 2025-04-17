Спасение «Почты России» за счет лекарств назвали опасным для россиян

Forbes: Фармацевты выступили против продажи лекарств в отделениях «Почты России»

Инициатива правительства разрешить «Почте России» продажу лекарств в своих отделениях без лицензии на фармацевтическую деятельность опасна для россиян и нарушает правила конкуренции на рынке. Об этом говорится в отзыве на законопроект со стороны Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), сообщает Forbes.

В частности, фармацевты напомнили, что в Конституции говорится о недопустимости экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, а законодательство запрещает устанавливать дискриминационные положения, которые создают неравные условия для хозяйствующих субъектов.

Глава РААС Александр Опарин объяснил, что в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан» реализацию лекарственных препаратов могут вести только квалифицированные специалисты, а не кто угодно.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова добавила, что получить лицензию на фармацевтическую деятельность непросто и требует дополнительных расходов. В том числе приходится нанимать сотрудников с профильным образованием, в то время как на почте зачастую работают люди без специального образования.

По ее словам, даже для продажи простых и не требующих рецептов лекарств необходимо соблюсти очень много требований, и выполнить их «Почта России» не в состоянии. «Вряд ли сотрудники почты могут знать, что нитроглицерин хранится в сейфе или металлическом шкафу, йод — на нижней полке, а пахучие вещества — в герметичной упаковке», — объяснила она, пообещав, что организация тоже даст отрицательный отзыв на законопроект.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заметил, что польза от предлагаемого формата сомнительная, а экономический вред очевиден, потому что дает госкомпании специальные условия. Единственной возможностью для нее зайти на рынок он назвал включение в процесс доставки безрецептурных препаратов.

В свою очередь, в пресс-службе «Почты России» не увидели проблем в продаже «безрецептурных термостабильных лекарств в почтовых отделениях». В Минцифры, где подготовили законопроект, утверждают, что перед этим консультировались с представителями Минздрава.

В конце марта «Почта России» отчиталась о чистом убытке в 2024 году в размере 20,6 миллиарда рублей. Глава компании Михаил Волков утверждает, что ее главными вызовами на текущий год остаются низкий уровень заработной платы персонала и крайняя изношенность фондов.