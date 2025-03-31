Подсчитаны убытки Почты России

Почта России: Чистый убыток компании в 2024 году составил 20,6 млрд рублей

Чистый убыток Почты России в 2024 году составил 20,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители Почты подсчитали, что за прошедший год доходы компании от некоторых направлений бизнеса стремительно выросли. Так, заработок от услуг для электронной коммерции (плюс три миллиарда рублей) и складские услуги увеличились в 1,5 раза.

Однако традиционные сегменты, где зарабатывала компания, сократились — в первую очередь, резко упали доходы от трансграничных доставок. Тем не менее общая выручка Почты России (согласно отчетности по РСБУ) по итогам 2024 года выросла на три процента — до 219 миллиардов рублей

При росте выручки компания все также сталкивается с убытками. Только проценты к уплате по кредитам за год выросли до 16,7 миллиарда рублей.

«Почта России остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в компании назвали главными вызовами на 2025 год низкий уровень заработной платы персонала и крайнюю изношенность фондов. Глава Почты России Михаил Волков назвал «дышащей на ладан» почти всю IT-инфраструктуру (89 процентов), а также отметил, что 55 процентов транспорта находятся за пределами сроков полезного пользования.