Опубликован список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону. Там только машины «АвтоВАЗа» и китайских брендов

Опубликован список из 8 автомобилей, допущенных к работе в такси в РФ

Опубликован предварительный список автомобилей, которые смогут работать в такси по новому закону о переводе перевозок на отечественные машины.

В нем указали семь моделей машин — от «АвтоВАЗа» и китайских брендов. Это Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все они собираются в России и, вероятно, полностью подпадают под действие закона, так как имеют высокую степень локализации. Их намерены использовать в эконом- и комфорт-классе такси.

Согласно закону, список должен публиковать Минпромторг

Как отметило агентство ТАСС, новый закон не содержит конкретного перечня автомобилей, но устанавливает критерии для них.

Сведения о моделях транспортных средств, соответствующих требованиям [этого закона], публикуются федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики закон "О внесении изменений в статьи 9 и 10 ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси"

Этим органом является Министерство промышленности и торговли.

Согласно закону, авто буду включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Однако в некоторых регионах новые требования начнут применяться позднее. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе они не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — до 1 марта 2030 года.

Закон 21 мая одобрил Совет Федерации, а президент России Владимир Путин подписал его в пятницу, 23 мая.

Автоэксперт назвал часть машин из списка неподходящими для такси

Комментируя появившийся список, независимый автоэксперт Дмитрий Попов указал, что модели Lada, вошедшие в него, не годятся для работы в таком статусе. По его словам, ни один из них не выдержит сроков, необходимых для работы в такси, имея в виду цифру пробега. Попов также указал, что они не подходят и под стандарты такси премиум-сегмента.

«Подорожания такси, само собой, стоит ожидать. Потому что с такими ограничениями и таким "выбором" все идет туда. Если это делается для лоббирования интересов автопрома — так уж проще сразу дать "АвтоВАЗу" денег», — заявил автоэксперт.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Он считает, что нужны другие финансовые механизмы, потому что это напоминает запретительные меры, которые ведут к суровому подорожанию такси. Придется закладывать в стоимость поездки расходы на регулярное обновление машины, потому что она будет изнашиваться быстрее и обновлять ее придется чаще.

Закон сильно критикуют, Володин указал, что частников «не обидят»

Аналитический центр при правительстве России, оценив текущий вариант закона, предупреждал о тяжелых последствиях для отрасли.

В связи с тем, что новый отечественный автомобиль в 2,1 раза дороже подержанного, а рост цен на модели (по сути, речь идет о переводе такси на машины Lada) опережает повышение стоимости в среднем по рынку, отрасль могут покинуть до половины водителей.

Как объяснили в АЦ, у большинства из них просто не хватит денег на новую машину, соответствующую требованию. Сильнее прочих пострадают частично занятые водители, которые играют ключевую роль на рынках сразу пяти федеральных округов. Ситуация приведет к существенному росту тарифов на услугу на горизонте пяти лет.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Чтобы не допустить такого развития событий, аналитики предлагали расширить номенклатуру доступных автомобилей, смягчив требования через включение в нее автомобилей, произведенных или собранных в России до 2022 года.

На неизбежный при принятии закона уход водителей, рост цен и снижение качества предоставления услуги указывали и профильные ассоциации и бизнес-сообщества.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин, когда парламент принимал закон сразу в двух чтениях, заявлял, что от самозанятых водителей не потребуют менять автомобиль. «Нам надо, безусловно, учесть, что частник, который работает в извозе, занимаясь этой деятельностью, не должен быть обижен. Для этого принято решение, что можно использовать свой автомобиль, пока он не выработает ресурс», — высказывался он.