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15:06, 23 мая 2025Экономика

Список допущенных к работе в российском такси машин оказался неокончательным

ТАСС: Закон о локализации машин такси не содержит конкретного перечня авто
Дмитрий Воронин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Закон о локализации автомобилей такси, принятый обеими палатами российского парламента, не содержит конкретного перечня автомобилей, но устанавливает критерии для них. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Таким образом, список из восьми моделей, который ранее опубликовал журнал «За рулем», оказался неокончательным. Итоговый, согласно проекту, составит Минпромторг РФ.

Отмечается, что авто будут включать в реестр такси лишь при выполнении одного из двух условий — либо общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному кабмином для госзакупок, либо автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. В дальнейшем количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в перечень.

Сейчас утвержденный депутатами закон направлен на подпись главе государства. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2026 года, но для ряда регионов в нем предусмотрены исключения. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе правила не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — еще в течение двух лет.

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