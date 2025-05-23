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13:45, 23 мая 2025Экономика

Стал известен список допущенных к работе в российском такси машин

«За рулем»: К работе в такси в РФ допустили машины Haval, Lada, BAIC и Kaiyi
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские власти утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В перечень вошли машины Lada, а также китайских брендов Haval, BAIC и Kaiyi, сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на одобренный Советом Федерации закон.

Отмечается, что в итоговый список вошли в общей сложности восемь моделей. Речь идет об автомобилях Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. С 2026 года российские таксопарки смогут использовать эти машины для перевозок пассажиров в эконом- и комфорт-классе.

Вышеуказанные автомобили имеют высокую степень локализации, все они производятся на территории РФ. Однако этих объемов может не хватить для полноценного перевода такси на российские машины в бизнес- и премиум-классе. В этих сегментах эксперты прогнозируют нехватку транспортных средств. На этом фоне стоимость перевозок в среднесрочной перспективе может вырасти.

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Согласно основным положениям принятого федерального закона, для включения машины в реестр допущенных к работе в такси нужно выполнить одно из двух условий. Либо автомобиль должен иметь высокую степень локализации, либо же — выпущен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с правительством с 1 марта 2022-го по начало весны 2025 года. Исключение были сделаны для автомобилей, выпускающихся в Калининградской области и Сибирском федеральном округе. Там вышеуказанные требования не будут применяться до марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — до начала весны 2030-го.

Принятый российскими властями закон вызвал недовольство участников рынка. Глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев, в частности, предупредил, что в результате усиления госрегулирования отрасли множество водителей и компаний уйдут в теневую экономику. В Аналитическом центре (АЦ) при правительстве РФ, в свою очередь, указали, что результатом принятых мер может стать уход с рынка до половины водителей, у которых нет денег на российские машины. При таком раскладе граждане рискуют столкнуться с ощутимым ростом цен на услуги такси и снижением их качества.

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