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13:54, 13 мая 2025Экономика

В России предупредили о тяжелых последствиях закона о такси

В правительстве России предупредили об уходе с рынка такси половины водителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России оценил текущий вариант законопроекта о поправках в закон «О локализации автомобилей такси» и предупредил о тяжелых для отрасли последствиях в случае его принятия. Комментарий опубликован на сайте центра.

Документ предусматривает запрет на использование в сфере таксомоторных перевозок машин иностранного производства с 1 октября 2025 года. Перевозить пассажиров можно будет только на отечественных автомобилях, набравших более 3,2 тысячи баллов локализации, или тех машинах, что произведены в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

В связи с тем, что новый отечественный автомобиль в 2,1 раза дороже подержанного, а рост цен на модели (по сути, речь идет о переводе такси на машины Lada) опережает повышение стоимости в среднем по рынку, отрасль могут покинуть до половины водителей.

Как объяснили в АЦ, у большинства из них просто не хватит денег на новую машину, соответствующую требованию. Сильнее прочих пострадают частично занятые водители, которые играют ключевую роль на рынках сразу пяти федеральных округов. Ситуация приведет к существенному росту тарифов на услугу на горизонте пяти лет.

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Чтобы не допустить такого развития событий, аналитики предлагают расширить номенклатуру доступных автомобилей, смягчив требования через включение в нее автомобилей, произведенных или собранных в России до 2022 года. Также улучшить ситуацию могли бы субсидии на покупку новых автомобилей и льготный лизинг.

Ранее на неизбежный при принятии закона уход водителей, рост цен и снижение качества предоставления услуги указывали профильные ассоциации и бизнес-сообщества. В свою очередь, на утверждении новых правил настаивает «АвтоВАЗ», сталкивающийся с обрушением продаж.

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