Россиян предупредили о риске массового оттока таксистов

Аналитик Корнеев: Ужесточение требований в такси приведет к оттоку водителей

Ужесточение критериев допуска автомобилей к работе в такси с большой долей вероятности в очередной раз приведет к массовому оттоку водителей из сферы пассажирских автоперевозок. Такое мнение высказал глава Союза пользователей «Цифровой мир» Валерий Корнеев, его слова приводит ТАСС.

Усиление регулирования отрасли со стороны государства, отметил аналитик, поспособствует переходу значительной части таксистов в теневую экономику. Ужесточение требований к локализации машин в отрасли отпугнет множество водителей, подчеркивает эксперт, так как качество собранных в России автомобилей оставляет желать лучшего. «Уже локализованные автомобили, а это пока только "АвтоВАЗ", не устраивают таксистов по соотношению цена-качество», — резюмировал Корнеев.

Схожей точки зрения по этому вопросу придерживаются и руководители ряда российских таксопарков. Глава петербургского «Парка 47» Алексей Бубнов, в частности, отметил, что некоторые отечественные автомобили, поступающие в отрасль, приходится дорабатывать сразу после выезда с завода. В то же время найти запчасти к ним представляется еще большей проблемой. На этом фоне сроки гарантийного ремонта могут сильно затянуться, посетовал он.

В настоящее время в Госдуме идет подготовка ко второму чтению поправок в федеральный закон 580-ФЗ «О такси». Инициаторами изменений выступили представители администрации президента РФ. Они предложили допускать к работе в такси только автомобили с высокой степенью локализации и произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены с марта 2022 года по конец зимы 2025-го. Остальные машины рекомендовали использовать в отрасли исключительно по согласованию с правительством. С 2033 года допускать к работе власти хотят только автомобили, большая часть которых была собрана в России.