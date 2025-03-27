В России захотели ужесточить требования к локализации машин в такси

ТАСС: В администрации президента РФ предложили ограничить допуск машин для такси

В администрации президента России подготовили ряд поправок ко второму чтению законопроекта о локализации в сфере такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения подразумевают, в частности, ограничение допуска автомобилей к работе в такси. Разрешать осуществлять пассажирские перевозки предложили водителям только тех машин, которые набрали необходимый балл локализации или были произведены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Иными словами, допускать к работе в такси рекомендовали автомобили, большая часть сборки которых проводилась на территории России. Что касается СПИК, то речь идет о контрактах, которые были заключены с марта 2022 года по конец зимы 2025-го. Если же машину произвели по СПИК после 1 марта этого года, то включать ее в реестр легковых такси предложили только по согласованию с правительством. В более отдаленной перспективе (с 2033 года) допускать до работы в такси предложили только автомобили, большая часть которых была собрана в России.

Готовящиеся изменения в федеральный закон 580-ФЗ «О такси» вызвал негативную реакцию в самой отрасли. Владельцы российских таксопарков сочли предложенные поправки несвоевременными. Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Василий Баранов отметил, что производящихся в стране машин недостаточно для полноценного обеспечения таксопарков.

Глава петербургского «Парка 47» Алексей Бубнов подчеркнул, что у представителей отрасли есть большие вопросы к качеству собранных в РФ машин. Некоторые из них, посетовал он, приходилось дорабатывать сразу после выезда с завода. На этом фоне участники рынка призвали власти отложить законопроект о локализации такси. Он отметил, что в некоторых случаях ремонт российских машин по гарантии значительно затягивается из-за отсутствия необходимых запчастей. «Нужно подождать 10-20-30-40-50-60-100-200 дней, потому что запчастей нет», — посетовал Бубнов.