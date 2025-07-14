Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:19, 14 июля 2025Ценности

Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года

NYP: Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: AJ SOKALNER / ACEPIXS.COM / Legion-Media

Растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом лета 2025 года. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Отмечается, что в текущем сезоне зумеры и миллениалы стали выбирать наряды «измотанной англичанки», которые демонстрируют расслабленный и беззаботный образ жизни.

Данная эстетика, которая отслеживается в TikTok, вдохновлена романтическими комедиями 2000-х годов, такими как «Бриджит Джонс» с Рене Зеллвегер и «Реальная любовь» с Кирой Найтли. Блогеры стремятся надеть то, что уже есть в шкафу, не следуя трендам.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Так, они перестали тратить время на идеальную прическу утром и выбирают первую попавшуюся одежду, даже если она запачкана косметикой. «Измотанная англичанка — это, конечно, не просто эстетика, это образ жизни», — заключила инфлюэнсерша с никнеймом caitlinann_.

Ранее в июле стало известно, что девушки перестали краситься на первые свидания. Таким образом они устремились отсеять потенциальных избранников, которые оценивают их лишь по внешнему виду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер автор культовых сериалов Юрий Мороз. Его «Каменскую» и «Ликвидацию» смотрели миллионы

    Число отравившихся водой жителей Дагестана резко выросло

    Путин дал поручение относительно трудоустройства вернувшихся с СВО россиян

    На Украине рассказали о перестановках в правительстве

    Россиянам назвали нюансы получения маткапитала

    Российские войска начали «затягивать удавку» вокруг Покровска

    Россиянам назвали лучшие альтернативы походам в спортзал

    Германия потратит рекордную сумму на поставки Patriot Украине

    В России 19-летний солдат-срочник получил тепловой удар и не выжил

    Названы условия для получения выплат на покупку жилья женами не вернувшихся с СВО бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости