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15:29, 14 июля 2025Моя страна

Первый сборник лечебных трав Ассинского ущелья появится в России

В Ингушетии появится первый сборник целебных трав Ассинского ущелья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kristi Blokhin / Shutterstock / Fotodom

В Ингушетии создадут первый сборник целебных трав Ассинского ущелья. В нем будут рецепты для лечения различных заболеваний, сообщает портал «Это Кавказ».

Планируется издать 500 экземпляров сборника, его помогают создавать специалисты школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

Как рассказала составительница сборника фитотерапевт Русалина Селентай, она изучает не только растения, но и то, как их использовали местные жители в прошлом. «Травы Ассинского ущелья, особенно вокруг средневекового башенного комплекса Нижний Пуй, обладают удивительной силой. Их совместное произрастание позволяет предположить, какой была "зеленая аптека" горцев», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что врачи Пермского кардиологического диспансера впервые в России провели операцию на сердце с помощью телемедицины. Пациенткой стала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 3 с тяжелой формой аритмии, не поддающейся медикаментозному лечению.

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