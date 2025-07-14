Первый сборник лечебных трав Ассинского ущелья появится в России

В Ингушетии появится первый сборник целебных трав Ассинского ущелья

В Ингушетии создадут первый сборник целебных трав Ассинского ущелья. В нем будут рецепты для лечения различных заболеваний, сообщает портал «Это Кавказ».

Планируется издать 500 экземпляров сборника, его помогают создавать специалисты школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

Как рассказала составительница сборника фитотерапевт Русалина Селентай, она изучает не только растения, но и то, как их использовали местные жители в прошлом. «Травы Ассинского ущелья, особенно вокруг средневекового башенного комплекса Нижний Пуй, обладают удивительной силой. Их совместное произрастание позволяет предположить, какой была "зеленая аптека" горцев», — поделилась она.

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