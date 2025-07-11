Российские врачи впервые провели операцию с помощью телемедицины

Пермские врачи впервые провели операцию на сердце с помощью телемедицины

Врачи Пермского кардиологического диспансера впервые в России провели операцию на сердце с помощью телемедицины. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале регионального Министерства здравоохранения.

Пациенткой стала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №3 с тяжелой формой аритмии, неподдающейся медикаментозному лечению. В связи с этим специалисты приняли решение применить радиочастотную аблацию — процедуру, при которой патологические участки сердечной ткани разрушаются воздействием высокочастотного электрического тока.

Операцию выполнил хирург Сергей Кучеренко. В ходе вмешательства медик использовал специальные «умные очки», обладающие возможностью передачи изображения в формате 4К. Они транслировали весь операционный процесс, включая ангиографическую установку, навигационную систему и руки хирурга. Консультантом, в свою очередь, выступил аритмолог Аслан Абдуллаев из Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины в Москве. Специалист в онлайн-режиме помог провести операцию по поступающим данным с «умных очков».

После проведенного вмешательства врачи наблюдали за пациенткой несколько дней. За это время медики не зафиксировали нарушений сердечного ритма. В настоящий момент женщина проходит реабилитацию и получает медикаментозное лечение.

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