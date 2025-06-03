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16:02, 3 июня 2025Моя страна

В российском регионе захотели решить проблемы в медицине с помощью ИИ

74.ru: В Челябинской области ИИ стал приоритетным направлением в медицине
Мария Винар

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Телемедицина и искусственный интеллект (ИИ) стали приоритетными направлениями для лечения пациентов в Челябинской области. Об этом пишет портал 74.ru.

Министр здравоохранения российского региона Татьяна Колчинская заявила, что данные направления помогут решить некоторые проблемы в медицине. «Есть проблема — не хватает кардиологов. Сейчас нет необходимости ехать в Челябинск, ждать очередь. Наш кардиологический диспансер имеет возможность подключиться и совместно с сотрудником в территории осмотреть пациента и дать необходимые рекомендации», — объяснила она и отметила, что медики с помощью ИИ находят опухоли, аневризмы и другие патологии.

При этом Колчинская уточнила, что в регионе также захотели обновить рентген-оборудование. По ее словам, это позволит другим врачам описывать снимки, сделанные предыдущими специалистами.

Ранее сообщалось, что в России создали нейросеть, которая способна на раннем этапе выявлять различные отклонения в здоровье, особенно касающиеся легких.

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