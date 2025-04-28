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15:30, 28 апреля 2025Моя страна

В России создали ИИ для раннего выявления необратимой болезни легких

В ТГУ рассказали о создании ИИ для раннего выявления ХОБЛ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

В России создали нейросеть, которая способна на раннем этапе выявлять различные отклонения в здоровье, особенно касающиеся легких. В беседе с «Газетой.Ru» специалисты Томского университета указали, что ИИ сможет видеть в том числе ХОБЛ — обструктивную болезнь легких, которая считается хронической и необратимой.

По данным исследователей, программа по звуку кашля и снимкам компьютерной томографии может выдать диагноз с точностью 99,97 процента. Система делает выводы о ХОБЛ, исходя из общей заданной информации, а также оценивает вероятность его дальнейшего развития. В этом программе помогают специальные «умные» алгоритмы, или нейро-нечеткие сети, указали специалисты.

В ТГУ рассказали, что это важное достижение, так как на раннем этапе еще есть возможность избежать тяжелых последствий.

В дальнейшем же ученые хотят усовершенствовать ИИ и добавить отдельные программы диагностики астмы, прогнозирования сердечных заболеваний и даже продолжительности жизни. Все это только на основе клинических данных пациента, заключили исследователи.

ХОБЛ — одно из самых распространенных заболеваний дыхательной системы и является основной причиной смертности в России. Болезнь развивается медленно и на первых стадиях часто не проявляется видимыми симптомами. В связи с этим исследователи заявляют о важности создания новых эффективных методов диагностики.

Ранее ученые Мордовского университета нашли способ восстановления соматических нервов. Речь идет о технологии создания биосовместимых структур.

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