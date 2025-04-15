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17:32, 15 апреля 2025Моя страна

Российские ученые создали технологию для восстановления нервов

В Мордовском государственном университете нашли способ восстанавливать нервы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российские ученые нашли способ восстановления соматических нервов — речь идет о создании технологии получения многофункциональных, биосовместимых трубчатых структур. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что разработка принадлежит ученым из Мордовского государственного университета им Н. П. Огарева. Как рассказала заведующая научно-исследовательской лабораторией «Биокомпозиционные материалы для получения кондуитов по восстановлению поврежденных нервов и сосудов» факультета биотехнологии и биологии университета Марина Парчайкина, повреждение таких нервов зачастую влияет на трудоспособность человека.

Так, по ее словам, переферическая нервная система играет важную роль в организме и имеет небольшой потенциал для восстановления сама по себе.

Ранее ученые из Базельского университета в Швейцарии провели исследование и выявили пользу нейромышечных тренировок для раковых больных. Всего в исследовании приняли участие 158 больных с онкологическими заболеваниями.

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