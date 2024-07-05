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15:43, 5 июля 2024Спорт

Ученые выявили пользу тренировок для нервов раковых больных

Нейромышечные тренировки оказались полезны для нервов при химиотерапии

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Ученые из Базельского университета в Швейцарии провели исследование и выявили пользу нейромышечных тренировок для раковых больных. Результаты эксперимента опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Всего в исследовании приняли участие 158 больных с онкологическими заболеваниями. Их разделили на три группы. Первая группа получала стандартную помощь. Две другие группы выполняли физические упражнения дважды в неделю в течение всего курса химиотерапии. Одна из этих групп выполняла упражнения на баланс на нестабильной поверхности, вторая тренировалась на виброплатформе.

В результате было обнаружено, что в течение следующих пяти лет в первой группе примерно вдвое больше участников столкнулись с периферической невропатией, вызванной химиотерапией. Таким образом, ученые сделали вывод о том, что нейромышечные упражнения предотвращают повреждение нервов во время процедуры.

Ранее фитнес-тренер Елена Беляева заявила, что при онкологических заболеваниях рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. Также прекратить данный вид занятий стоит людям с тяжелыми нарушениями сердечной деятельности и обострением хронических заболеваний.

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      Дарья Коршунова
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