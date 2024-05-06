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06:30, 7 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала противопоказания для кардиотренировок

Фото: Chander R / Unsplash

Фитнес-тренер Елена Беляева назвала заболевания, при которых рекомендуется воздержаться от кардиотренировок. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это онкология, тяжелые нарушения сердечной деятельности и обострение хронических заболеваний. Специалист подчеркнула, что перед стартом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

Беляева также рассказала, что кардиотренировки бесполезны для тех, кто хочет набрать мышечную массу. «Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам», — заявила Беляева.

Ранее фитнес-тренер Наталья Стрелкова рассказала о пользе скандинавской ходьбы для психики. По словам специалиста, регулярные занятия этим видом физической активности улучшают насыщение крови кислородом, снижают возбудимость нервной системы, поднимают настроение, нормализуют обмен веществ и способствуют улучшению качества сна.

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      Алексей Гусев
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