Убийца 19 человек приговорен к смертной казни в Китае

Суд китайского города Куньмин (провинция Юньнань на юго-западе страны) приговорил к смертной казни убийцу 19 человек. Об этом сообщает «Синьхуа».

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28 сентября прошлого года Ян Цинпэй убил своих родителей за отказ дать ему денег. Чтобы избавиться от возможных свидетелей, преступник забил насмерть киркой соседей по деревне, всего 17 человек, включая троих детей. После этого попытался скрыться в Куньмине.

Тем не менее полицейские задержали убийцу уже на следующий день. В ходе следствия и на суде Ян полностью признал свою вину и извинился перед родственниками своих жертв. Несмотря на это, суд вынес ему смертный приговор. Осужденный заявил, что согласен с вердиктом и не будет подавать апелляцию.

26 мая в Китае был казнен бывший заместитель главы комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Чжао Липин. Он был признан виновным в убийстве женщины в 2015 году, а также в получении взяток.