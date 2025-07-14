Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 14 июля 2025Бывший СССР

На Украине предсказали замену главы делегации на переговорах с Россией

Страна.ua: Киев может заменить главу делегации на переговорах с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Украины заменят главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является глава оборонного ведомства Рустем Умеров, в случае если он станет послом республики в США. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Если Умерова не оставят на той или иной должности в правительстве, а действительно отправят послом в США, то это как минимум будет означать, что у украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет новый руководитель», — пишет издание.

Отмечается, что иным вариантом может быть то, что дальнейшее участие Украины в переговорах не предполагается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер автор культовых сериалов Юрий Мороз. Его «Каменскую» и «Ликвидацию» смотрели миллионы

    Число отравившихся водой жителей Дагестана резко выросло

    Путин дал поручение относительно трудоустройства вернувшихся с СВО россиян

    На Украине рассказали о перестановках в правительстве

    Россиянам назвали нюансы получения маткапитала

    Российские войска начали «затягивать удавку» вокруг Покровска

    Россиянам назвали лучшие альтернативы походам в спортзал

    Германия потратит рекордную сумму на поставки Patriot Украине

    В России 19-летний солдат-срочник получил тепловой удар и не выжил

    Названы условия для получения выплат на покупку жилья женами не вернувшихся с СВО бойцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости