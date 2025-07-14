На Украине предсказали замену главы делегации на переговорах с Россией

Страна.ua: Киев может заменить главу делегации на переговорах с Россией

Власти Украины заменят главу делегации на переговорах с Россией, которым сейчас является глава оборонного ведомства Рустем Умеров, в случае если он станет послом республики в США. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Если Умерова не оставят на той или иной должности в правительстве, а действительно отправят послом в США, то это как минимум будет означать, что у украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле будет новый руководитель», — пишет издание.

Отмечается, что иным вариантом может быть то, что дальнейшее участие Украины в переговорах не предполагается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство страны.