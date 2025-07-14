World Aquatics указал российский флаг для участников эстафет на ЧМ-2025

На сайте World Aquatics появился российский флаг для участников эстафет на ЧМ

World Aquatics указал российский флаг для участников эстафет на чемпионате мира 2025 года. Такая информация появилась на сайте федерации.

На сайте появился список стран — участниц различных эстафет в плавании. Имена спортсменов на данный момент не указаны, однако на странице значатся команды под флагом России.

На ЧМ в Сингапуре должны выступить около ста российских и белорусских атлетов. Представители обеих сборных примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать в соцсетях флаг страны, а также говорить что-либо о странах в состоянии конфликта.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. На турнире будет разыграно 77 комплектов медалей.