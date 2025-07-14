World Aquatics указал российский флаг для участников эстафет на ЧМ-2025

World Aquatics указал российский флаг для участников эстафет на чемпионате мира 2025 года. Такая информация появилась на сайте федерации.
На сайте появился список стран — участниц различных эстафет в плавании. Имена спортсменов на данный момент не указаны, однако на странице значатся команды под флагом России.
На ЧМ в Сингапуре должны выступить около ста российских и белорусских атлетов. Представители обеих сборных примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Им запрещено публиковать в соцсетях флаг страны, а также говорить что-либо о странах в состоянии конфликта.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. На турнире будет разыграно 77 комплектов медалей.