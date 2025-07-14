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15:29, 14 июля 2025Мир

Сенатор США предложил Трампу «кувалду» для удара по России

Сенатор США Грэм: Новые санкции станут кувалдой Трампа против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), продвигая законопроект о новых санкциях против России, заявил, что он станет для президента США Дональда Трампа «кувалдой» для удара по экономике Москвы и ее союзников. Его слова приводит CNN.

«В распоряжении президента Трампа окажется кувалда, с помощью которой он сможет нанести удар по экономике [президента России Владимира] Путина и всем тем странам, которые его поддерживают», — сказал Грэм.

При этом он отметил, что в Сенате законопроект поддержали уже 85 законодателей.

Ранее президент Трамп не дал четкого ответа на вопрос относительно новых антироссийских санкций. В ответ он предложил посмотреть «что будет завтра». При этом до этого американский лидер анонсировал важное заявление по РФ на 14 июля.

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