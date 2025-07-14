При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области. Об этом сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров, чьи слова приводит ТАСС.
«Один пострадавший госпитализирован, состояние больше характеризуется как тяжелое. Всего пострадали четыре человека», — сказал он.
РИА Новости, приводя слова чиновника, уточнило, что в тяжелом состоянии находится женщина.
О ЧП в селе Бунырево стало известно ранее 14 июля. Молния попала в компанию из семи человек, троих из которых, включая ребенка, спасти не удалось. Позже издание Baza сообщило, что при ударе молнии нескольких человек от смерти спасли сланцы.