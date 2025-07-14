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15:19, 14 июля 2025Россия

При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

ТАСС: Четыре человека пострадали в результате удара молнии в Тульской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области. Об этом сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров, чьи слова приводит ТАСС.

«Один пострадавший госпитализирован, состояние больше характеризуется как тяжелое. Всего пострадали четыре человека», — сказал он.

РИА Новости, приводя слова чиновника, уточнило, что в тяжелом состоянии находится женщина.

О ЧП в селе Бунырево стало известно ранее 14 июля. Молния попала в компанию из семи человек, троих из которых, включая ребенка, спасти не удалось. Позже издание Baza сообщило, что при ударе молнии нескольких человек от смерти спасли сланцы.

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