При ударе молнии в российском регионе пострадали четыре человека

ТАСС: Четыре человека пострадали в результате удара молнии в Тульской области

Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области. Об этом сообщил глава администрации Алексинского района Павел Федоров, чьи слова приводит ТАСС.

«Один пострадавший госпитализирован, состояние больше характеризуется как тяжелое. Всего пострадали четыре человека», — сказал он.

РИА Новости, приводя слова чиновника, уточнило, что в тяжелом состоянии находится женщина.

О ЧП в селе Бунырево стало известно ранее 14 июля. Молния попала в компанию из семи человек, троих из которых, включая ребенка, спасти не удалось. Позже издание Baza сообщило, что при ударе молнии нескольких человек от смерти спасли сланцы.