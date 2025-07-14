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15:13, 14 июля 2025Россия

Назван спасший нескольких россиян от смерти во время удара молнии в толпу предмет

Сланцы спасли от смерти нескольких человек во время удара молнии под Тулой
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ТОЛЬКО НОВОСТИ»

Во время удара молнии в толпу на пляже в Тульской области нескольких человек спасли от смерти сланцы. О том, что этот предмет спас жизни части отдыхающих, сообщила Baza в Telegram.

Как пишет канал, разряд попал во влажный песок, после чего ток поразил находившихся рядом отдыхающих. Однако те, кто был в сланцах, вышел. Все три жертвы, выяснило издание, были без обуви.

Об ударе молнии по отдыхающим на пляже парк-отеля «Шахтер» в Тульской области стало известно 14 июля. Согласно официальным данным регионального отделения МЧС России, пострадали три человека, еще троих, включая ребенка, не спасли. По неофициальным данным Mash, пострадали четверо.

Ранее, в июне, молния ударила в 17-летнего студента. Как выяснилось, после вспышки молодой человек потерял сознание. Спасти его не удалось, медики констатировали остановку сердца по пути в больницу

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